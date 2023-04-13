甯漢豪：土地共享轉為常規屬「言之尚早」　不希望業權人嘆慢板

為期三年的土地共享先導計劃，申請期將於5月份截止。截至去年11月份，有3宗申請獲原則性同意，料可提供約2.16萬伙公私營單位。

5月底完結 傾向延長先導計劃

民建聯議員劉國勳於立法會特別財委會中，問到土地共享先導計劃會否作優化、並成為常規計劃，發展局局長甯漢豪回覆指，現時收到的申請不算多，是否轉做常規計劃屬言之尚早，而計劃將在5月完結，政府傾向延長。

甯漢豪又透露，先導計劃不能延期太長，因為政府不希望有心參與的土地業權人「嘆慢板」，當局會在下月底前有正式公布。

甯漢豪指，土地共享先導計劃不能延期太長，因不希望有心參與的土地業權人「嘆慢板」。（廖雁雄攝／資料圖片）

人工島能為舊區重建提供調遷空間

另外，民建聯議員陳學鋒提到，現時樓齡30年或以上的舊樓有兩萬多幢，大部分位處市區，但復修或重建計劃追不上舊樓的增長速度，認為政府可用好交椅洲人工島填海的土地作為舊區重建的支援。

甯漢豪回應指，交椅洲人工島填海的其中一個目的是希望為港島及九龍的舊區重建提供調遷空間，但現時未去到具體如何落實，細節要再考慮。

此外，甯漢豪表示，政府將於短期內就北部都會區內旗艦創科項目「新田科技城」的規劃進展，向公眾展開諮詢。

為配合北部都會區的發展，今年內政府會招標推出3幅元朗和兩幅洪水橋工業地，以發展多層現代產業大樓，預計提供約72萬平方米樓面面積，當中發展商須將三成樓面交予政府，以容納受清拆影響的棕地作業者。