UNIQLO姊妹品牌GU首進駐旺角　60萬租西洋菜南街巨舖

消費市道稍回暖，各類零售商戶於核心區開設新據點。經營UNIQLO、GU等連鎖時裝店的迅銷（6288）公布，GU將於銅鑼灣希慎廣場及旺角西洋菜南街增設分店，其中旺角西洋菜南街合共兩層、逾7,000平方呎的複式舖位，市傳月租約60萬元。



據代理消息，GU首度在旺角設新據點，位於西洋菜南街51號友誠商業中心的1樓及2樓，面積分別約4,500及6,000平方呎，合共約10,500平方呎，舖位早前每月叫租約100萬元，市傳最新以每月約60萬元租出，成交呎租約57元，預計今年7月下旬開幕。

舖位空置兩年 曾由大家樂、火鍋店租用

據悉，上述舖位1樓位置過去由連鎖快餐店大家樂租用，每月租金約67萬元，呎租高達149元，而2樓及3樓位置過去則由火鍋店以每月約70萬元租用，兩層面積合共約1.2萬平方呎，平均呎租約58元。該兩間食肆同在2020年5月份遷出，舖位空置兩年後，去年8月大業主進行全面翻新，至近日獲時裝店GU落戶。

地舖由THE BODY SHOP租用近30年

旺角友誠商業中心由「麻雀館大王」石鑑輝家族持有，位置鄰近港鐵旺角站E2出口，為前往西洋菜南街的必經之路，亦是市民約會見面或「等人」的熱門地點，人流極旺。大廈的地下單邊舖位，過去近三十年來一直由THE BODY SHOP租用，至去年8月大廈翻新才結束營業並遷出。

西洋菜南街THE BODY SHOP營業近三十年，是朋友會合、約人交收的等候熱點，為去年中結業。（歐嘉樂攝）

希慎廣場開設近6000呎舖 屬同區搬遷

此外，GU亦會在銅鑼灣開設新店，租用希慎廣場一個面積超過5,984平方呎的舖位。值得留意，今年3月份GU公布同區皇室堡分店將在4月中結業，因此，最新承租之希慎廣場舖位預計屬同區搬遷。

GU七年前進駐香港 分店數目增至10間

翻查資料，GU早於2017年進駐香港市場，最初落戶尖沙咀美麗華商場及銅鑼灣皇室堡兩個商場，及後陸續擴充至9間分店，主要位於各區大型商場內。若計及最新的旺角據點，品牌將設有10間分店，分布在銅鑼灣、尖沙咀、旺角、鑽石山、奧運、青衣、屯門、沙田、荃灣及將軍澳。