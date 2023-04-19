上月落戶羅素街　六福珠寶再擴充80萬租廣東道舖　較高峰平86%

中港兩地正式通關後，本地零售商積極進駐核心區主要街道。繼上月落戶銅鑼灣羅素街後，本地連鎖珠寶金行六福珠寶最新又以每月約80萬元租用尖沙咀廣東道新港中心地舖。

上述最新租務為廣東道30號新港中心地下38E號舖，面積約3,500平方呎，獲六福珠寶以每月約80萬元租用，呎租約228元。目前舖位已經圍板進行裝修，並貼上開業預告。

據悉，該舖位由華潤集團持有，在2014年零售高峰期由周大福珠寶租用，月租曾高達600萬元，不過其後市況轉弱，續租後租金已降至每月約200萬元。最終在疫情期間、即去年遷出。以最新成交月租比較，六福珠寶的新租金較高峰期累跌86%，而對比上一份租約，跌幅亦高達60%。

華潤集團持有的廣東道30號新港中心地下38E號舖，新近由六福珠寶租用。（代理相片）

值得留意，六福珠寶近期積極落戶核心區，如今年3月份以每月逾60萬元承租羅素街8號一個面積逾3,000平方呎的地舖，較舊租戶周大福的租金平水回落70萬元或逾五成，同時也較2014年高峰期累挫78%。

莎莎80萬租廣東道地舖 租金挫82%

此外，中原（工商舖）商舖租賃部分區營業董事鄧銘揚表示，尖沙咀廣東道86至98號文利大廈地下4號舖部分及5號舖，面積約2,518平方呎，以每月約80萬元租出，呎租約320元。新租客為連鎖化粧品店莎莎。

該舖位在2013年零售市況當旺時，由周大福以每月約452萬元租用，及後在2018年改由個人護理產品連鎖店萬寧租用，月租降至125萬元，即最新租金較高峰期回落約82%。