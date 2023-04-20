馬時亨女婿9600萬平買銅鑼灣樓上舖　「羅素街狼人」趙朗有份

日前報道，港鐵前主席馬時亨長女劉馬露明及其丈夫劉仲恒，以約9,600萬元購入羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心中20樓全層。據了解，是次買入樓面是用作旗下醫療集團的醫學影像中心。原來，是次交易長實「樓神」趙國雄的兒子趙朗亦有份。趙朗在九年前因拆售羅素街8號，換來「羅素街狼人」的稱號，九年後由「賣家」變為「買家」。



購入作醫學影像中心 預六千萬添設備

據負責交易的世邦魏理仕指，由劉仲恒出任創始執行主席的全仁醫療集團，與房地產投資者趙朗，成立價值1億美元的醫療房地產投資信託基金，並收購位羅素街8號20樓全層、面積4,718平方呎，作價9,628萬元。

上述樓面將成為全仁在港的第三間醫學影像中心，亦為趙朗對香港醫療保健行業作出的首次重大投資。此外，合資公司已預留6,000萬元用於該中心安裝磁力共振等醫學影像設備。

一年前曾棄購 劉仲恒：是次平咗約1300萬

劉仲恒回覆《香港01》表示，與趙朗合組醫療房地產投資信託基金，首度入市羅素街物業，未來會繼續買入更多適合用作醫療行業的樓面，目標約5至6個，預計以商廈或舖位為主，集中港島及九龍區，主要用作醫學影像中心，日間手術中心、腫瘤治療中心、產後護理中心和醫療級別的護老中心等。

他又透露，該基金早於一年前已開始籌劃並一直物色合適物業。未來將繼續尋求志同道合的合作夥伴，參與及投資醫療房地產基金平台。

劉仲恒及妻子去年原購入羅素街8號另一層物業，數月後棄購，劉仲恒指，最新以9,628萬元買入20樓全層，較早前預算「平咗大約1,300萬至1,400萬」，形容是「好價」，對於折讓幅度相當滿意。

劉仲恒又指，冀透過成立新的合資公司，能將專業的房地產投資策略與專業醫療營運結合並產生協同效應，同時凝聚及支持來自不同專業範疇的香港私人醫療企業，共同建立長遠、穩健的一站式醫療生態，延伸至大灣區各地，應對不斷增長的醫療需求。

羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心。（盧翊銘攝）

至於基金合資夥伴趙朗則表示，人口老化及本地消費者健康意識提高正推動醫療保健服務及產品的需求。隨著大灣區發展進一步深化區內的合作，與領先的醫療保健權威機構全仁合作，將能抓緊區内醫療保健領域帶來的新機遇和發展契機。

趙朗九年前拆售羅素街8號勁賺

翻查資料，長實「樓神」趙國雄的兒子趙朗，原來曾有「羅素街狼人」的稱號，他在2010年加入里昂證券，2015年、以28歲之齡升至里昂證券旗下房地產基金香港區「揸弗人」。

其成名作為2014年初，斥資18億元購入當時為服務式住宅的羅素街8號，再分拆成多個舖位出售，短短兩個月為基金淨賺16億元，經此一役，他被市場稱為「羅素街狼人」，更升職成為里昂證券最年輕董事。不過，2018年他選擇轉換跑道，全職創業。相隔近九年，他由「賣家」變為「買家」入市羅素街8號。