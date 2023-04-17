馬時亨長女9600萬購羅素街樓上舖　較一年前平12%

港鐵前主席馬時亨長女劉馬露明，去年6月向麥浚龍父親麥紹棠購入銅鑼灣羅素街8號中層樓面，作價1.1億元，惟交易三個月後告吹。據資料顯示，同廈的中高層樓面上月以9,628萬元售出，新買家為劉馬露明。



原業主持貨九年勁蝕逾半億

據資料，新成交的羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心中高層全層，面積約4,718平方呎，上月9,628萬元易手，呎價約2萬元，新買家為紫荊醫療控股有限公司，董事包括劉馬露明（LAU MA, LO MING CHRISTINE）及劉仲恒等，前者為港鐵前主席馬時亨的長女、品格教育協會創辦人，劉為其丈夫。

原業主為一海外註冊公司，2014年以1.495億元購入物業，持貨約九年現帳面勁蝕5,322萬元，物業貶值達36%。

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去年中月1.1億入市 三個月後棄購

是次並非劉馬露明首次入市英皇鐘錶珠寶中心，去年6月份她以1.1億元購入大廈中層人全層，以面積約4,718平方呎計，成交呎價約2.3萬元。物業原由麥浚龍父親麥紹棠旗下公司持有，2014年3月以1.49億元買入，帳面需蝕3,900萬元。

劉馬露明於去年6月入市後，曾回覆《香港01》確認買入物業，並表示買入自用，預計由旗下售賣健康產品的公司使用，強調非短線炒賣。不過同年9月份，該宗交易終止註冊，未知有否被殺訂。物業之後重返麥浚龍父親手中，重新放售並以1.1億元售出。

是次劉馬露明再次購入同廈樓面，帳面計，造價較近一年前平了約1,372萬元或12.5%。