元朗溱柏開放式358萬沽　包租公帳蝕7萬　造價創六年低

樓市雖稍為回穩，惟部分投資者仍要蝕讓離場。元朗溱柏連錄兩宗成交，其中一伙開放式單位以358萬元沽出，造價比六年前的買入價更低，幸期內有租金收入幫補。



中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次成交為元朗溱柏9座中層G室，實用面積272平方呎，屬開放式間隔。原業主在2022年11月以410萬元放盤，新近以358萬元易手，呎價13,162元，造價重返2017年4月水平，創近六年新低。

據中銀就上址的網上估價為391萬元，恒生估價則為398萬元，最新成交價較估價低8%至10%。至於原業主於2017年4月以365萬元購入上址收租，持貨六年，是次轉手帳面蝕讓7萬元，貶值約2%，不過，料期內租金可抵銷蝕幅。

自住4年兩房業主實蝕逾22萬

至於另一宗成交，王勤學指，為同屋苑9座低層B室，實用面積558平方呎，屬兩房連儲物房間隔，原以640萬元放盤，及後因應市況減價12萬至628萬元沽出，呎價11,254元。

原業主於2019年3月以618萬元買入單位自住，持貨約四年，是次轉手帳面微賺10萬元。惟計及當時入市繳稅約19.8萬元，以及買入賣出的佣金約12.6萬元，料「明賺實蝕」逾22萬元。