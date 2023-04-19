將軍澳「近鐵」居屋貶值15%　欣明苑業主三年慘輸百萬

整體樓價較高峰期回落逾一成，有三年前入市的居屋業主現需蝕讓離場。將軍澳鄰近港鐵站的居屋欣明苑，有業主趁額外印花稅（SSD）剛「鬆綁」即以自由市場價425萬元賣出兩房戶，帳面蝕80萬元，若計及其他雜費等，料實蝕超過百萬元。



香港置業分行高級聯席董事唐荣花表示，上述單位為欣明苑D座低層06室，實用面積約401平方呎，屬兩房間隔，向正南、望園景，原業主在三年前買入單位時，曾為全屋進行基本裝修，目前內部狀況新淨。

↓↓欣明苑成交單位↓↓

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3年前505萬買入 兩周前平手價放盤

據知，上述單位在兩星期前推出放盤，當時叫價為505萬元，與三年前買入價相同。其後單位獲同區客洽詢，雙方經議價後，終減價約80萬至以425萬元易手，呎價約10,600元，低市價約10%。據了解，新買家為首置客，心儀單位配套齊全，睇樓數次後拍板入市。

資料顯示，原業主於2020年4月以約505萬元購入上述單位，本月持貨剛滿三年、額外印花稅（SSD）鬆綁，是次轉手帳面虧損約80萬元，單位期內眨值約15.8%。若計及買入時的稅款約15.15萬元，以及買賣兩次的佣金支出共約9.3萬元，估計最終實蝕約104萬元。

欣明苑位於將軍澳寶琳，早於1990年入伙，設5座、提供1,750伙。屋苑位於區內大型屋苑新都城旁邊，距離港鐵寶琳站僅約5分鐘步程。