恒地土瓜灣項目准建3幢住宅　赤柱街市批建7層商場

屋宇署公布，2月份共批出17份建築圖則，當中較大規模包括恒地（0012）、帝國集團及希慎（0014）合資發展的市建局土瓜灣庇利街／榮光街發展項目，獲批重建為3幢樓高24層高（設3層平台及3層地庫）的商住項目，總樓面約71.7萬平方呎，當中住宅佔約59.79萬平方呎，非住宅則佔約11.95萬平方呎。



至於另一個獲批圖則的市建局項目為遠東發展（0035）旗下西營盤崇慶里/桂香街發展項目，准建一幢樓高33層（建於一層地庫之上）的商住項目，涉及總樓面約9.4萬平方呎。該項目由遠東於去年以12.4億元投得，每呎樓面地價13,085元，較市場下限低3%。

永泰地產（0369）及與萬科海外投資（1036）去年9月以逾7.86億元投得的沙田顯和里地皮，准建一幢27層高（設2層平台及1層低層地下）的住宅大廈，總樓面約8.9萬平方呎。

市建局土瓜灣庇利街／榮光街發展項目。（資料圖片）

赤柱市場道7號准建2.6萬呎商業項目

非住宅物業方面，佳明集團（1271）旗下粉嶺安全街8號地皮，獲批建一幢9層高（另設一層地庫）的數據中心，提供約9.6萬平方呎。

至於赤柱市場道7號，獲批建一幢樓高7層（設一層低層地下及一層地庫）的商業項目，總樓面約2.6萬平方呎。該項目由裕景興業持有，早於2016年就上址和赤柱大街78至79號一併申請作酒店發展，及後在2020年再改劃方案，向城規會申請興建一幢7層高商場，提供約1.8萬平方呎。