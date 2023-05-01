父患腦退化　孝順子擲1600萬買啟德三房　供雙親養老

80後從事軟件開發的呂先生，年輕時到海外升學，2008年回流香港工作。很早期已有置業打算的他，一直儲蓄卻遲遲未有「出手」，直至疫情期間，其父患上腦退化症，加促了呂先生的入市步伐。去中旬，他買入啟德跑道區新盤一伙價值逾1,600萬元的三房單位，並支付千萬元首期供一家人居住。



回流香港十多年 為父母養老萌置業念頭

呂先生2008年從外國回流香港工作，眼見雙親年紀漸大，加上在油尖旺區的舊居已住了十多年，環境欠佳。為了讓父母有一個較好的居住環境，十年前呂先生便萌生置業念頭，一直儲蓄，「𠵱十年買樓嘅心態都無咩特別改變，除非自己成家立室，否則自己都係想同屋企人搬離咗舊居先，一路都係咁（打算）。」

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父親疫後患腦退化 加快入市步伐

呂先生透露，過去數年一直有跟父母到不同地區的二手屋苑睇樓，包括油尖旺，何文田，京士柏等，最終一家三口也想試住全新地方，便選擇了啟德新發展區。

呂先生表示，入市前曾偕母親參觀示範單位，亦親身往啟德跑道區一帶考察，有感跑道區的整體環境較寧靜，樓宇密度相對低，加上自己部份時間在家工作，父母平日亦不多外出，與家人商討後認為跑道區也適合養老。

他續指，其父親在疫情後患上腦退化症，是加促其入市的主要原因。他指，比較過跑道區新盤的入伙時間，維港1號屬最快落成，為了讓父親盡快有一個安穩、舒適的地方養老，便決定買入項目一伙三房單位，樓價逾1,600萬元，「見OK就快快脆脆決定咗、做咗件事先。」

呂先生表示，是次入市只承造十年按揭，加上單位屬自住，故不太擔心樓市波動。（梁鵬威攝）

月入逾10萬 承造十年短期按揭

樓市處於加息周期，經濟前景未明，呂先生表示自己以平常心面對，坦言「唔買都買咗，點都係要放三年（額外印花稅SSD期限），唯有努力做嘢，無得擔心咁多。」

他指， 自己目前月入逾10萬元，在買樓前已經「計掂條數」,可通過到壓測，又指假設日後息率加至4至5厘自己亦可負擔，他本身僅承造十年按揭，並非借盡，單位僅作自住、非炒賣，故不太擔心樓波動。