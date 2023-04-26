住夠兩年即走　屯門業主沽納米樓　連10%辣稅慘蝕百萬｜多相

新界西納米樓再錄大幅蝕讓個案！上車熱門的屯門「置樂三寶」之一麗寶大廈，一伙面積不足240平方呎的高層戶，新近以320萬元易手，較兩年前買入價帳面貶值約18%。由於原業主持貨僅約兩年，即額外印花稅（SSD）限制未鬆綁，是次沽貨需付辣招稅10%，涉約32萬元。



上述單位為青河坊2號麗寶大廈高層E室，實用面積238平方呎，採一房間隔，望青山灣海景開揚景觀，單位早前推出放盤，原叫價345萬元，獲洽購後以320萬元沽出，成交呎價約13,445元。從相片可見，單位內有基本裝修及訂製傢具。

↓↓麗寶大廈成交單位↓↓

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據了解，原業主在2021年4月份以390萬元購入上述單位，一直自用，即持貨僅約兩年，現帳面貶值約70萬元或約18%。由於原業主持貨不足三年，需繳付樓價10%額外印花稅（SSD），涉及約32萬元，若再計及買入時的稅款8.77萬元，以及買賣兩次的佣金支出共約7.1萬元，料實蝕金額約118萬元。

屯門「置樂三寶」包括三幢單幢樓麗寶大廈、利寶大廈及萬寶大廈，為上車熱點，3幢大廈各提供細面積單位，實用面積介乎234至279平方呎。