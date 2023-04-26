樓價指數重上半年高位　代理：次季樓市將踏入整固期

差估署公布，3月份樓價指數報351.4點，按月升1.36%，連升三個月，首季累升約5%，指數並創去年9月以來半年新高，與2021年9月的歷史高位398.1點比，樓價累積跌幅進一步收窄至11.73%。租金指數方面，3月份私人住宅租金指數報176.3點，按月升1.09%，連升兩個月。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首季為樓市復甦初期，3月份可算是首季升勢最高點，不論一手、二手均「有價有量」，加上各大發展商推盤定價克制，吸引觀望多時的買家入市。

以一手成交為例，3月份錄得超過2,100宗成交，按月反彈1.3倍，更創2021年5月以來二十二個月新高。美國放緩加息步伐、財政預算案寬減物業印花稅、通關效應及取消口罩令等利好消息下，樓價指數連升三個月，反映樓價報復式反彈。

中原陳永傑指，第二季一手成交將繼續主導大市。

陳永傑：次季成交或略為放緩

陳永預期，踏入第二季，樓市將踏入整固期，樓價升勢持續，但買家需時消化，成交步伐或會略為放緩，他認為，樓市整體仍是健康發展。而樓市交投由年初以小型單位撐起樓市，至現時中價樓甚至豪宅市場也重回正軌。

此外，他認為，息口見頂，中產人士入市信心將回復，相信買樓收租意欲大增，投資者入市個案將續增。陳永傑相信，在新盤減價戰下，第二季一手成交將繼續主導大市。他續指，樓價升勢亦不會改變，幅度則視乎未來經濟增長步伐，以及新生購買力是否足夠。

利嘉閣陳海潮表示，4月份樓價升幅將會進一步收窄至只有約1%。（資料圖片）

高才通計劃或將推動住屋需求

至於利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場各有好淡因素，包括美息有見頂趨勢，而香港在3月下旬再次不跟隨美國加息，供樓壓力相對穩定；不過3月下旬至4月上旬大量新盤以貼市價甚至低市價開售，對二手市場構成一定壓力，而且4月初，不少人放假外遊，樓市交投明顯轉靜。因此他預期4月份樓價升幅將會進一步收窄至只有約1%，反映整體樓市交投量價轉慢的情況。

預測次季，陳海潮相信樓市仍然穩中向好，5月及6月份交投量可望回升，而假設次季平均每月樓價若能維持1%的升幅，次季樓價有機會再升3%，而帶動整個上半年樓價累升約8%。值得留意的是，在高端人才通行證計劃「高才通」審批反應理想下，如成功申請者在次季陸續來港，將推動住屋需求，有機會進一步推高樓價升幅。