居屋山麗苑驚現銀主盤　入伙一年未住過　現153萬放售｜單位直擊

去年起樓市不斷新增銀主盤，連新居屋亦難倖免。入伙不足兩年的粉嶺皇后山居屋山麗苑，近日出現一伙銀主盤，單位估計未曾有人入住，現遭銀行以153萬元（未補地價）放售，與兩年前買入價相若。



據市場消息指，涉及單位為山麗苑C座高層01室，實用面積約287平方呎，屬開放式間隔，早前淪為銀主盤，現正以約153萬元（未補地價）叫價放售，呎價約5,331元。

從相片所見，單位外望開揚市景，屋內未有任何間隔，廚房及浴室屬原裝，但廳堂已舖上地板。區內代理估計，單位未曾有人入住。據知，單位於2021年以153.6萬元買入，現叫價較買入價略低。

↓↓山麗苑單位直撃↓↓

山麗苑屬於房委會「出售居者有其屋計劃單位2020」屋苑，於2021年5月開始揀樓，同年沽清，2021年11月開始入伙。屋苑位於皇后山龍馬路88號，設6座，合共提供3,222伙，單位面積約由278至451平方呎。屋苑內設籃球場、羽毛球場及兒童遊樂園，惟交通較不便，出入需靠巴士接駁。

啟朗苑、凱樂苑去年首現銀主盤

去年起，市場偶現出現新居屋的銀主盤，如去年9月份，啟德啟朗苑一伙實用面積不足300平方呎的一房單位，因業主兩個月內四度借財仔，及後其中一名業主破產，單位淪為銀主盤，遭銀行以未補地價叫價315萬元放售，呎價約1.1萬元，較同屋苑二手成交呎價低逾兩成。

至於有「居屋樓王」之稱的長沙灣居屋凱樂苑，去年4月亦首現銀主盤，有D座低層單位業主因為破產，物業被銀行沒收並推出市場放售，第二市場叫價546萬元，較2019年買入價高出超過1.1倍。