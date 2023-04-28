首季負資產個案大減近五成　業界料樓價回升、年內回落至千宗水平

首季樓價指數反彈約5%，帶動期內負資產個案由12,164宗，減少至6,379宗，減幅高達約48%。有按揭界人士預計，年內樓價有機會進一步回升，料負資產宗數有望回落至千宗以下水平。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年首季樓市出現「小陽春」，交投量有所回升，樓價亦出現升勢，銀行積極爭取按揭業務，對物業估價取態轉趨正面。因樓價由低位反彈，使負資產個案亦有顯著回落，而現時利淡消息已逐步被市場消化，對樓按市場有正面支持作用。

曹德明又表示，如樓價年內繼續穩步回升，負資產宗數仍有下調空間，更有望回落至千宗以下水平。

至於中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於去年全年樓價跌幅約達15%，無可避免令較新造的高成數按揭，尤其9成按揭用家列入負資產行列，今年通關復常及逐步解除防疫措施等利好因素，帶動首季樓巿成交增加氣氛向好，首季負資產數字掉頭回落。

王美鳳：拖欠比率0.04% 信貸風險甚低

不過她指出，最近一手新盤以低價開售令買家在二手市場追價乏力，故此踏入第二季4月份樓價暫處橫行窄幅上落形勢，樓價升勢減慢但轉跌勢機會不大，預期第二季負資產數字仍會維持低水平。

此外，她表示，目前負資產拖欠比率極低僅0.04%，低於整體住宅按揭的超過3個月拖欠比率0.06%，從數字看只屬個別個案，再加上負資產個案回落及失業率跌至甚低水平（最新跌至3.1%），負資產帶來的信貸風險甚低。