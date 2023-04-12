再有內房物業淪銀主盤　天譽置業灣仔商廈被接管、市值逾2億

再有內房企業在港物業被接管淪為銀主盤。在內地多個城市經營地產發展業務的內房天譽置業（0059），其持有並用作香港主要營業地點的灣仔資本中心14樓全層，新近淪為銀主盤推出放售。物業市值約2.03億至約2.17億元，每呎市值約1.4萬至1.5萬元。



萊坊投資部執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興表示，承接管人命以 「私人協商」形式放售灣仔告士打道151號資本中心14樓全層以及3樓307及308號車位。該物業面積約14,500平方呎，實用率高達約79%，享有維多利亞港海景以及灣仔運動場開揚景觀。據悉，該物業以「現狀」出售，部分現由天譽置業自用，另有部份交吉及連租約出售。

資本中心於1982年落成，但近年大廈大堂及升降機已進行全面翻新。現時大廈大堂裝修新簇，設有8部升降機及1部專用載貨升降機。

內房天譽置業在2022年4月份突然出現股價暴瀉，單日急挫82%並停牌近一周。

去年股價曾暴瀉82% 曾披露面臨巨大流動性壓力

資料顯示，內房天譽置業在2022年4月份突然出現股價暴瀉，單日急挫82%並停牌近一周，主要由於其控股股東兼執行董事余斌欠債近28億元人民幣，其持股遭證券公司「斬倉」。及後在同年6月，該公司公佈披露公司「面臨著史無前例的巨大流動性壓力」，集團管理層隨後亦相繼「跳船」。而在去年10月份，該公司被申請清盤，惟清盤呈請聆訊延至今年4月28日。

事實上，近期不少內房企業相繼煲，旗下香港物業亦淪為銀主盤，當中最矚目為深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有、於2016年以45億元買入的紅磡祥祺中心A座及B座甲廈，在3月底淪為銀主盤，被恒生銀行委任會計師樓羅兵咸永道作為接管人接收。此外，陳紅天持有的東半山傲璇單位、山頂歌賦山道大屋兩項超級豪宅，亦已被接管淪為銀主盤。