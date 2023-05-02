五一長假期錄196宗新盤成交　按年升1.5倍　澐璟三房逾2500萬沽

長假期再有大型新盤推售，帶動周末新盤成交量向上。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（4月29日至4月30日）兩日錄得約181宗一手成交，與對上一周的40宗成交，按周上升逾3.5倍。至於總計三日（4月29日至5月1日）「五．一」長假期一手市場錄得共約196宗交易，較去年同期錄得的80宗，上升近1.5倍。



University Hill 第2A期首輪沽清

其中，新地（0016）旗下白石角University Hill 第2A期周六（4月29日）展開首輪銷售， 價單形式發售的150伙全數沽清，套現逾10億元。發展商表示，落實本周四展開次輪銷售216伙，其中以價單形式推售191伙，另招標25伙。

另外，University Hill 昨日（5月1日）、長假期最後一日亦招標沽出漾景閣2座12樓A6室，實用面積851平方呎，屬四房套連士多房間隔，另連262平方呎平台及472平方呎天台，成交價2,108萬元，呎價24,771元，成交價及呎價同創Silicon Hill及University Hill新高。

白石角University Hill

澐璟逾2500萬沽三房

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第二期必嘉坊．迎匯（BAKER CIRCLE EUSTON）長假期沽出9伙。其中周日亦連沽5伙，單日套現逾2,700萬元。單位實用面積214至374平方呎，成交價約由405.6萬至810.5萬元，呎價19,435至21,674元。當中最貴一伙為28樓K室，實用面積374平方呎，以810.54萬元沽出，實用呎價約21,674元。

另市場亦錄大額成交，由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟於長假期亦沽一伙，涉及為6座27樓B室，實用面積781平方呎，屬三房套連儲物室間隔，以2,530.4萬元沽出，呎價約32,399元。澐璟自去年11月以招標形式開售至今，累售86伙，成交金額逾42.2億元。