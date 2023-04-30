五一黃金周｜銅鑼灣、旺角疫市變天　奢侈品牌撤走、低檔商戶湧現

本港零售舖市受三年疫情打撃，核心區主要街道面貌早已「面目全非」，過往售賣高檔奢侈品的商戶相繼退場，舖位逐步改由售賣中、低檔產品的商戶或短租戶補上，舖位租、售價大幅貶值；個別位於一線貴租地段的旗艦巨舖，至今仍然丟空。《香港01》記者在通關後、復常後首個五一黃金周，比較了核心區主要街道的舖位變化。



《香港01》記者近日視察銅鑼灣及旺角兩條主要街道，部分舖位租戶出現明顯變化。其中，曾貴為全球最貴街道的羅素街及啟超道，均有舖位由售賣頂級奢侈品，轉為銷售平價產品。

前鐘錶品牌RADO舊址 現由口罩店短租

其中，羅素街與波斯富街的單邊地舖（波斯富街76號）（上圖），高峰期由瑞士鐘錶品牌RADO以每月約179萬元租用，及後市道回落，改由瑞士手錶店TAG Heuer以每月約85萬元租用，不過仍不敵疫情，在2022年2月份遷出後，該舖位現時依然由口罩店短租，市傳短租租金僅為每月約15萬元。

瑞士名錶寶珀前址 由家品店天上野落戶

至於正向區內大型商場時代廣場的銅鑼灣羅素街26號地舖，建築面積約1,100平方呎，原由Swatch Group旗下的瑞士鐘錶品牌寶珀BLANCPAIN租用，售賣價值數十萬至數百萬元的手錶。舖位在十一年前高峰期月租曾達152萬元，不過，2022年舖位已改由本地家品店天上野以每月約20萬元承租。

周生生單邊舊舖 由中平價服裝店短租

由資深投資者黎永滔持有的羅素街59至61號地下G1至G4號舖，於零售高峰期約2014年曾由周生生珠寶承租，當時月租高達220萬元，呎租約3,142元，成為當時的本港「呎租舖王」，惟及後由手錶品牌Daniel Wellington租用，目前更改由售賣百餘元的服裝店短租。

太子珠寶鐘錶變人氣麵包店

鄰近區內地標商場希慎廣場的銅鑼灣啟超道16號地下至2樓、合共3層樓面，曾由太子珠寶鐘錶租用長達十三年，高峰期月租達300萬元。不過，該奢侈品牌在2021年7月遷出，舖位及後分拆出租，地下一層由人氣麵包店Bakehouse租用，月租近40萬元。

亞皆老街單邊舖 周生生變本地冰室

旺角區方面亦出現大變天，如區內交通最繁忙、人流最旺的亞皆老街與西洋菜南街交界位置，該處兩個單邊舖位亦已由金行變為服裝店及食肆。

如新之城地下G1至G9號單邊舖位，面積約3,000平方呎，正向港鐵站出口，在零售高峰期由周生生以逾200萬元租用，惟2021年市場多次傳出周生生不再續租的消息。同年9月份，舖位落實由食肆龍城冰室以每月約60萬元租用，租金較高位跌約七成。

高峰期月租220萬 老鳳祥遷出後僅獲短租戶進駐

至於一條馬路之隔、由黎永滔持有亞皆老街67及69號地下連67號閣樓，亦屬區內「舖王」級別，門面極闊，對正十字路口，舖位在2015年由上海老鳳祥金行以每月約220萬元高價承租。不過，老鳳祥在2021年9月份遷出後，該舖位一直由短租戶「支撐」，包括樓上燕窩莊及時裝店，市傳短租月租僅約30萬至40萬元，即較高峰期回落約82%至86%，偶爾更現「拉閘」，未見商戶營業。

代理：疫情「衰過沙士」 料國際品牌暫不回流

專門從事核心區舖位租務的喜來登旺鋪副董事總經理黃偉文表示，過去三年疫情期，為近三十年零售市道最惡劣的時刻，他形容，這一段零售低潮期「拖得太耐」，「衰過沙士、全街吉舖」。他又指，疫情期間不少國際品牌遷出或大幅削減分店規模，雖然近月中港經已通關，但相信國際品牌普遍採取觀望態度，料短期內不會回流香港。

他預計，目前市況輕微回暖，相信本地零售商會率先落戶核心區主要街道，而個別售賣中低檔產品的短租戶，在空置率依然高企的情況下，或會暫時繼續短租旺區舖位。

美聯：奢侈品牌緩慢恢復 正觀望市況

據美聯工商舖近日推出有關街舖空置調查報告，今年首季銅鑼灣、中環、尖沙咀、旺角四大核心區共錄得746間吉舖，較上年第三季減少99間，空置率在半年間由11.2%回落至最新的10.0%。當中尖沙咀名店街廣東道及海防道的空置率，合共高達26.4%，相信是由不少奢侈品零售商採取觀望態度，鐘錶、珠寶首飾、名貴裝飾物等相關行業，仍處於緩慢恢復的狀態。