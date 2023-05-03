美孚新邨三房劈價五球　呎價9000元、平過市區居屋　只因一個理由

十大藍籌屋苑之一的荔枝角美孚新邨於首季頻頻錄得蝕讓個案，不過在4月份，該屋苑錄得的21宗二手成交個案，全部均為賺錢個案，即上月為罕見「零蝕讓」情況。但該屋苑近日仍錄低價易手情況，一伙頂層三房戶以840萬元沽，呎價僅約9,013元，平過不少市區居屋。有代理解釋指，低水原因主要由於該單位未能經電梯直到，出入不方便因而拖累造價。



上月未錄蝕讓 惟平均呎價低至1.14萬

美聯物業美孚高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨4月份未有錄得蝕讓個案，期內易手的21個單位，平均成交呎價約11,396元。

而屋苑最新錄得的成交為美孚新邨六期蘭秀道34號頂層戶，實用面積932平方呎，採三房套間隔，外望開揚園景，原業主早於2021年9月放盤，當時叫價約1,350萬元，惟直至近日，即相隔約一年半後，累積減價510萬元或約37%，終以840萬元售出，成交呎價僅9,013元。

電梯未能直到頂層 住戶需經後樓梯前往

對於單位以低價易手，吳志輝解釋，該單位位於頂層，但由於屋苑屬早年設計，電梯未能直到，住戶需要穿過防火門、經後樓梯上去才能到達，對於老人家、小朋友出入較麻煩，因此市價較一般樓層大幅低水。他又指出，同座的中高層同類戶型，目前市價可達約1,200萬元，即上述成交單位較一般標準戶低水大約400萬元。

2009年買入價490萬 升值71%

至於原業主早於2009年8月以490萬元購入單位，即持貨約14年，帳面升值350萬元或約71%。

此外，上述單位的成交呎價較近年新入伙的居屋更低。如上月初，何文田居屋冠熹苑頂層一伙三房單位，實用面積592平方呎，外望遠海景，連地價以800萬元沽出，成交呎價13,514元，成交價首度衝上「8字頭」。