龍床盤發展商佳源清盤　近年劈3成沽貨尾　中環總部售予二按債主

五年前進軍香港市場的內房佳源國際（2768），今日（2日）被香港法院頒令清盤及出售資產，以償還已逾期的1,450萬美元債務。事實上，近年佳源國際旗下香港物業項目銷情欠佳，部分貨尾均需要劈價三成才能沽貨，而且在去年中，其用作集團總部的中環甲廈單位，亦以9,500萬元轉售予二按債主。



佳源國際為近年才進入香港市場的內房發展商，該集團在2018年5月份，以約26.2億元向舖王鄧成波家族購入3個香港項目70.1%權益，包括屯門「龍床盤」菁雋、同區新合里1及3號活化項目滙賢一號及葵涌成功中心。

「龍牀盤」菁雋、活化項目貨尾劈價逾3成

其中「龍牀盤」菁雋早於2019年7月展開首輪銷售共344伙，即日極速沽出339伙，接近全盤單位總數356伙。不過部分貨尾單位一直未能售出，直至2021年12月才大幅劈價6%至33%才沽出。

至於非住宅項目的銷情則未如理想，如活化項目滙賢一號，最早在2018年11月推出拆售，不過一直銷情欠佳。直至在2022年9月仍有20個貨尾單位，需要大劈價三成促銷，部分單位折實呎價由18,723元，大幅減價至12,569元，減幅高達33%。

此外，在2022年7月份，佳源國際持有並用作集團總部的中環甲廈皇后大道中九號中層單位，以9,500萬元易手，較2013年買入價帳面僅升僅1.5%。惟值得留意，單位新買家為二按債主張肇桓，反映佳源向債主一方出售物業。