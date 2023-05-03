盛滙商舖基金7200萬放售波斯富街地舖　較半年前買入價高44%

撰文：蔡偉南
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中港兩地年初通關後，整體零售市況開始回暖，有舖位投資者趁機提價放售核心區舖位。由盛滙商舖基金持有的銅鑼灣波斯富街地舖，新近推出市場放售，叫價7,200萬元，較半年前買入價約5,000萬元，高出2,200萬元或約44%。

美聯旺舖高級營業董事林偉文表示，上述舖位為波斯富街96至106號寶明大廈地下D號舖，建築面積800平方呎，業主意向價約7,200萬元，折合每呎約9萬元。舖位門闊約14呎，附設有來去水及獨立洗手間，現由一家時裝店承租，租約5月中到期，賣家現連租約一起放售。

銅鑼灣波斯富街96至106號寶明大廈地下D舖。

高峰期喜運佳鐘錶店月租55萬

該舖位正對利舞臺，毗鄰時代廣場、希慎廣場及利園商場等多個大型購物廣場。據了解，該舖位曾被Bella Jade時裝店及多家鐘錶店舖租用，舖位目前由時裝店以月租7.8萬元承租，惟2011至2014年高峰期由喜運佳鐘錶店承租，月租高達55萬元。

去年11月買入價5000萬

翻查資料，該舖位近年曾以8,800萬元推出放售，不過在疫情期間、去年11月被盛滙商舖基金以低市價約5,000萬元買入。以最新叫價7,200萬元計算，即該基金持貨約半年，調高44%放售舖位。

波斯富街96至106號寶明大廈地下D舖，高峰期由喜運佳鐘錶店以每月55萬元租用。
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