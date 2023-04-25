全港十大空置街道　尖沙咀佔7條　廣東道空置率33%冠全港

全港舖位空置情況有所改善，惟個別區域仍然嚴竣，據美聯工商舖資料研究部最新推出的《復常後的街舖空置及商戶分布調查報告》，截至今年首季，全港空置率最高的10條街道中，有7條街道均位於尖沙咀，空置率最高的街道為向來售賣貴奢侈品的廣東道，舖位空置率高達32.8%，吉舖數目多達21間。



波斯富街空置率29% 全港第二

以空置率劃分，尖沙咀廣東道空置率冠絕全港，佔比高達32.8%（21間吉舖），排第二為銅鑼灣波斯富街，空置率高達29.2%（19間吉舖），至於排第三位為尖沙咀加連威老道，空置率為28.3%（28間吉舖）。

中環明星街擺花街上榜 空置率22.7%

其餘空置率高企並打入十大位置的尖沙咀街道，包括漢口道（19間/26%）、彌敦道（32間/22.4%）、樂道（8間/19%）、赫德道（11間/18.6%）及北京道（7間/17.5%）。而銅鑼灣謝斐道及中環明星街擺花街，分別錄得15間及10間吉舖，空置率達26.3%及22.7%。

美聯旺舖董事梁國文指，尖沙咀多條街道空置率高企，主要由於目前內地旅客傾向前往鄰近關口的上水區購物，在第一季該類內地消費力暫仍未延伸至傳統市區核心段。不過他估計，臨近五一黃金周，同時近暑期檔期，相信零售商會開始租用核心區商舖，屆時尖沙咀空置率會有所回落。

上水新豐路、新康街空置率近10%

至於主攻內地旅客的元朗及上水區，兩區主要街道的空置率大部分低於10%，其中上水新豐路及新康街，截至今年首季錄10及11間吉舖，空置率達9.4%及8.9%，為區內空置最嚴重的兩條街道。元朗方面，區內宏發徑及西裕街各錄5間及4間吉舖，空置率達9.1%及8.5%。