IWG新開4個共享辦公室　涉6.66萬呎　落戶鰂魚涌甲廈K11 ATELIER

靈活工作空間供應商International Workplace Group（IWG）公佈，推出兩個新品牌HQ和Open Office，並開設四個新的辦公空間，合共涉及約6.66萬平方呎，以進一步擴展其在港網絡。



新的辦公空間將於6月和7月正式開始營運，分別座落於本港不同的主要商業區。其中HQ將取址銅鑼灣禮頓中心20樓（1.5萬平方呎）和位於鰂魚涌英皇道的K11 ATELIER（2.12萬平方呎）。

而Open Office將設於灣仔告士打道60號（8,200平方呎），而Regus則位於旺角新世紀廣場（2.22萬平方呎）。

IWG香港及大灣區區域經理Paul MacAndrew表示，隨著員工更偏向靈活的工作地點，集團決定繼續拓展在香港的版圖，為希望進入混合工作模式世界的員工和企業提供更多選擇，滿足當今由混合工作模式主導的職場中各類型客戶的需要。

IWG指出，IWG在港據點的總訪客量在2022年第四季，按年激增接近一倍（93%）。同時，IWG一項針對大灣區2,000名上班族的調查亦發現，超過七成（76％）的受訪者會更願意選擇提供混合工作模式的工作。