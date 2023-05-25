首置客鋤價至凌晨3時　660萬購將軍澳中心　經紀深夜「飛車」送票

整體樓價略為回升，首置客把握上車機會，看中心儀單位後於凌晨時間仍還價，最終成功鋤價接近一成，以660萬元買入將軍澳中心一伙兩房戶。



美聯分行營業經理羅定康表示，上述成交單位為將軍澳中心8座低層B室，實用面積438呎，屬於兩房間隔，單位最初開價728萬元放盤。新買家為首置客，當日參觀十多個單位後，大概凌晨時份便隨即還價，代理與業主洽談至深夜三時，單位終減價68萬元或約9%，以660萬元易手，折合實用呎價約15,068元。

↓將軍澳中心8座低層B室↓

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代理深夜收票、簽臨約 再送往將軍澳業主簽署

羅定康又透露，新買家居於九龍東，因此需要在深夜時分先駕車前往買家處所附近收票及簽訂臨約，然後再駕車「送票」前往業主所在將軍澳中心。他又指出，將軍澳中心目前叫價700萬元或以下的放盤已經絕跡，因此買家亦心急入市，而且二手市場近月交投回落，業主一方亦不希望一直「討價還價」，最終願意減價促成交易。

資料顯示，原業主於2008年6月以242萬元購入上述單位，持貨約15年，帳面獲利418萬元，單位升值逾1.7倍。