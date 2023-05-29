差估署：4月樓價指數升0.54%　連升四個月　創七個月新高

差餉物業估價署今（29日）公布，4月份私人住宅樓價指數報354.2點，按月升0.54%，連升四個月，並創過去7個月新高水平。累計今年首四個月，私人住宅樓價指數期內累升約5.83%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報355.6點，按月升0.51%；大型單位（D、E類）報313.8點，按月升1.26%。

D類單位按月升1.42%最多

再細分各類戶型，全線報升。當中升幅最多為D類單位（實用面積753至1,076平方呎）報314.6點，按月升約1.42%；A類單位（面積431平方呎或以下）報388點，按月升約0.99%；E類（1,722平方呎或以上） 單位錄少於20宗成交，報310點，按月升0.42%；B類單位（431至752平方呎）報342.7點，按月升0.26%；至於，C類單位（753至1,076平方呎）報323.3點，按月升約0.09%。

此外，４月份私樓租金指數報178.2點，按月上升約1.42%。今年首四個月則漲約1.54%。

萊坊：料上半年樓價仍低位徘徊。（廖雁雄攝）

萊坊：料上半年樓價仍低位徘徊

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，官方樓價指數反映二手樓價為主，4月份官方樓價指數按月升幅收窄到0.5%，繼第一季報復式反彈後，高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素依然繼續阻礙樓價進一步攀升的動力。第二季樓價面對阻力遠較第一季大，預計今年上半年樓價仍會在低位徘徊。

雖然美國加息步伐已經開始減慢，但預計到今年年底時加息因素才會淡化，短期內香港整體借貸成本仍有機會上升，影響上車買家、換樓人士及新造按揭。

萊坊王兆麒預計到今年年底時加息因素才會淡化，短期內香港整體借貸成本仍有機會上升，影響上車買家、換樓人士及新造按揭。（資料圖片）

「去庫存」主導市場 發展商設更多優惠

王兆麒又表示，自通關後，整體成交量已明顯回升，特別是1,000萬以下的中小型樓盤，但市場整體購買力仍然不足，預計一二手成交量按月會在5,000宗左右徘徊，樓市仍需要較長時間才能回復2021年時樓市高位的氣氛。

今年市場主題仍以「去庫存」為主，第二季開始發展商會更積極銷售新盤，預計上半年餘下時間一手市場成交平均每月在1,000至1,500宗左右。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會針對買家在現金流方面的考慮，提供更多優惠及財務計劃去吸引買家，部分新盤更開始明顯減價。入境人士數量開始慢慢回升，對住宅租務有支持，相信未來數月住宅租金走勢保持平穩。