商廈空置率14.4%創24年新高　空置樓面2000萬呎、相當於10幢ifc 2

撰文：蔡偉南
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商廈落成量出現回落。據差估署《香港物業報告2023》初步統計數字，2023年私人寫字樓落成量達約287萬平方呎，較去年少23.9%，2024年則進一步降至約114萬平方呎。

空置方面，2022年底整體商廈空置率上升至14.4%，創1998年（空置率15.9%）後新高紀錄，按年增加2.1個百分點；至於空置樓面按年大增20.7%，高達逾2,000萬平方呎，相當於接近10幢中環ifc 2（ifc 2 總樓面約200萬平方呎）。

今年甲廈供應集中深水埗、中西區

按商廈級別劃分，2023年甲級寫字樓的落成量將有約270萬平方呎，當中38%和25%的預計供應量分別來自深水埗和中西區。2024年甲級寫字樓的落成量將有約93.6萬平方呎，主要來自觀塘，佔預計供應量的49%。

2023年乙級寫字樓的落成量將有約16.14萬平方呎，並於2024年將輕微回升至約19.37萬平方呎。丙級寫字樓的落成量於2023和2024年將各有1.07萬平方呎。

2022年商廈落成量377.8萬呎

至於2022年私人寫字樓的落成量激增4倍至377.8萬平方呎。當中甲級寫字樓的落成量為321.8萬平方呎，主要分布在九龍城、觀塘和東區。

商廈空置樓面逾2000萬呎　按年大增兩成

商廈空置率方面，2022年底整體空置率上升至14.4%，較2021年的12.3%，按年增加2.1個百分點，創1998年後新高紀錄；而空置樓面高達2,002萬平方呎，較2021年的1,658.76萬平方呎，按年大升20.7%。

按商廈等級劃分，甲級和乙級寫字樓的空置率各為15.1%，分別按年升2.6及2個百分點。除中區錄得8.7%的較低空置率外，所有分區的甲級寫字樓均錄得雙位數字的空置率。

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