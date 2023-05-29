周末錄14宗新盤成交　按周跌逾八成　63 POKFULAM三房4800萬沽

過去周末未有大型新盤推售，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末兩日僅錄約14宗一手成交，與對上一周的74宗成交，按周跌81%。若連同上周五計算，過去三天（5月26日至28日），期間共錄得22宗新盤成交個案。



過去周末兩天，新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2B期沽出兩伙兩房單位，吸金1,562.5萬元。涉及第1座15樓A9室，實用面積403平方呎，成交價772.7萬元，呎價19,174元。另一宗為第5座12樓B6室，實用面積410平方呎，成交價789.83萬元，呎價19,264元。

新地KENNEDY 38、PRINCE CENTRAL各沽一伙

同系何文田太子道西PRINCE CENTRAL亦以945.62萬元沽出一房單位，涉及為12樓C室，實用面積303平方呎，呎價31,209元。

新地夥會德豐及恒地（0012）合作發展的堅尼地城KENNEDY 38亦沽一伙兩房， 涉及3樓C室，實用面積456平方呎，成交價為1,247.85萬元，呎價27,365元。

THE HENLEY II 沽2伙 吸金3435萬

恒地啟德THE HENLEY II 上周六以先到先得形式推出12伙，項目即日沽2伙，吸金約3,434.62萬元。涉及為36樓C室，實用面積542平方呎，以1,865.7萬沽出，呎價約34,423元；而39樓E室，實用面積575平方呎，以1,568.92萬沽出，呎價約27,286元。

另外亦有零星大額成交。九建（0034）旗下薄扶林道項目63 POKFULAM錄一宗成交，涉及單位為2座30樓B室，實用面積為1,153平方呎，屬三房間隔，以4,800萬元沽出，呎價41,631元，該買家獲提早入住優惠。