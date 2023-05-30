NOVO LAND第2A期首批186伙　折實均價13598元　開放式戶最平335萬

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期今日（29日）公布首張價單，涉及186伙，折實平均呎價13,598元。項目入場單位為Arreso第5座3樓F室，屬開放式戶，折實售價334.73萬元。值得留意，是次NOVO LAND第2A期折實平均呎價13,598元，較今年2月份同屋苑第2B期首批146伙，折實均價13,288元，高出約2.3%。



首批屬「北都繼續歡騰價」 雷霆：買樓早買早享受

新地副董事總經理雷霆形容首批定價為「北都繼續歡騰價」，項目1A及1B期近日陸續收樓，皆獲不俗的反應。對於近期股市反覆上落， 他表示股市有上有落，大家都習以為常，反觀買樓屬長線投資 ，形容「買樓早買早享受、住得更健康」。加上近期樓價及租金指數上升，反映物業是財富增值工具、物業有穩定性及可保增。

2A期折實均價較2B期高出2.3%

新地代理總經理陳漢麟表示，項目下午將對外開售樓處及示範單位。項目將於本周五收票，並視乎情況決定下周會否加推，預期最快6月初開售。他又指，今批價單視乎市況、物業質素等因素，較第2B期有約2.3% 升幅。

首張價單提供186伙，包括開放式戶至三房間隔。當中開放式佔19伙、一房佔7伙、 兩房佔99伙、三房佔61伙。首批單位的價單定價393.8萬至1,113.9萬元，價單呎價由14,943元至17,256元。以最高折扣15%計，折實售價334.73萬至946.81萬元，折實呎價12,701元至14,667元。整批單位市值約14.4億元。

一房最平418萬 兩房折實561萬

入場單位為Arreso第5座3樓F室，實用面積245平方呎，屬開放式戶，價單售價393.8萬元，扣除最高優惠後，折實售價334.73萬元，呎價13,662元。

一房入場單位為Arreso第3座3樓H室，實用面積301平方呎，價單售價491.2萬元，折實售價417.52萬元，呎價13,871元；兩房入場單位為Arreso第3座3樓J室，實用面積417平方呎，價單售價660.4萬元，折實售價561.34萬元，呎價13,461元。

開放式、一房買家享「漸進式付款計劃」

付款方法方面，陳漢麟續指，是次為買家提供三種付款方法，當中包括「現金付款方法」、「靈活付款計劃」、「才俊及升級靈活付款計劃」。同時亦為開放式及一房單位亦設有「漸進式付款計劃」。今批價單亦提供「置稱心按揭利息保障」，保障期三年，三年內如實際利率升穿3.375厘，集團將為買家作出利息補貼，最高補貼為樓價1%。

參考NOVO LAND第1A期，去年7月公布首批165伙價單，折實均價13,188元，開放式單位折實售329.7萬元；另第1B期去年8月推首批160伙，折實均價為13,998元，開放式單位折實售341.27萬元。第2B期今年2月推首批146伙，折實均價為13,288元，一房單位折實售425.51萬元。

NOVO LAND第2B期146伙 折實均價13,288元

NOVO LAND 2A期由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座及5座，以及Charlot第1A及1B座，涉及929伙。其中Charlot 第1A及1B座為相連大樓。Arreso第3座及5座標準樓層提供10伙及9伙，至於第Charlot第1A及1B座的標準樓層，每層提供6伙及9伙。

↓↓Arreso第5座18樓F室 ↓↓