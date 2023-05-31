包租公感後悔　不惜賠訂重售將軍澳中心兩房　賺多12萬離場｜多相

整體樓價略為回升，近日個別業主心態稍為轉強，不惜賠訂重售。將軍澳中心上周錄得一宗經紀深夜「飛車」送票的二手成交個案，惟簽約後業主有感售價太低而後悔，近日竟然選擇主動賠訂金予原買家，並繳付雙邊佣金，賠足33萬元，最終單位亦成功以705萬元重售，「賣貴45萬」，業主最終多賺約12萬元。



美聯分行營業經理羅定康表示 ，上述單位為將軍澳中心8座低層B室，實用面積438平方呎，屬於兩房間隔。單位用作投資收租，最初開價728萬元放盤，並於本月中曾以660萬元沽出，惟數日後業主有感低價而後悔，決定撻訂並以705萬元重新沽出單位。

原買家曾鋤價至凌晨3時 並由代理「飛車送票」

據知，原買家於入市當日參觀十多個單位後，因心儀上述單位並鋤價至翌日凌晨3時。終由代理在深夜時分先駕車前往買家處所附近收票及簽訂臨約，然後再駕車「送票」前往業主並簽約。

↓將軍澳中心8座低層B室↓

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售價太低感後悔 撻訂重售賣貴45萬

不過，事後業主因見有感之前售價太低而後悔，反覆思考幾天後決定向買家賠訂樓價3%即19.8萬元，以及雙邊代理佣金涉13.2萬元，並以705萬元重新售出，即較撻訂前賣貴了45萬元或6.8%，呎價約16,096元。如扣除上述使費，料仍較之前賺多12萬元。

據知，原業主於2008年6月以242萬元購入單位，持貨約15年，是次轉手帳面獲利463萬元，單位升值逾1.9倍。