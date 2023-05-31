星洲私樓貴過香港、冠絕亞太區　港樓價跌因人口減少、利息上升

城市土地學會（Urban Land Institute, ULI）發表最新《ULI亞太住宅可及性指數報告2023》，截至2022年，新加坡的私人住宅樓價和租金已經超越香港，冠絕亞太區45個主要城市。



上述研究報告涵蓋亞太地區8個國家和地區，包括新加坡、澳洲、日本、韓國、中國、印度、越南及菲律賓等，合共45個主要城市。

新加坡私樓樓價中位數936萬 高於港樓3%

其中，新加坡私人住宅樓價中位數為120萬美元（約936萬港元），高於香港的116萬美元（約904.8萬港元）；租金方面，新加坡私人住宅的月租中位數約2,600美元（約2.03萬港元），同樣高過香港的約1,686美元（約1.32萬港元）。

ULI指出，去年香港樓價下跌並回到2017年水平，主要因素是人口減少和利率上升。（余俊亮攝/資料圖片）

報告指出，去年香港樓價下跌並回到2017年水平，主要是人口減少和利率上升，但若以每方米售價計算，香港私樓依然最貴，每方米達1.97萬元（約15.37萬港元），深圳及新加坡緊隨其後，每方米1.87萬元（約14.59萬港元）及1.71萬元（約13.34萬港元）。

新加坡人持有住宅比率近90%

ULI認為，近年新加坡有大量移民湧入，加上愈來愈多年輕專業人士搬出自住，是當地租金和樓價上漲的主要動力。不過由於新加坡政府向當地居民提供更易負擔的組屋，令新加坡人持有住宅物業的比率達到近90%，亦是亞太區各個城市之中最高。組屋價格的中位數大約是家庭收入中位數的4.7倍，遠低於香港的18.8倍。

至於香港、上海、東京和首爾等門戶城市（Gateway City），擁有物業者比率較低，反映高樓價及人口流動性更強；若考慮到公共房屋選項，新加坡政府建造的住房和發展局公寓，提供的住房擁有權，對居民負擔壓力最小，其售價中位數僅為家庭收入中位數的4.7倍。