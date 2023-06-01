愛高放售石門總部全層商廈　市值1.28億　較六年前買入價高15%

撰文：黃祐樺 蔡偉南
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屬新商業區的沙田石門，有寫字樓業主放售區內全層單位，市值高達1.28億元，惟較六年前買入價逾1.11億元，帳面僅高出15%。據了解，該物業由愛高集團（0328）旗下子公司持有，現時用作集團總部。

仲量聯行表示，上述物業為石門安耀街2號新都廣場11樓全層連4個車位，物業將以連裝修，按現狀及交吉形式出售，估值約為1.28億元。該物業全層建築面積約19,139平方呎，樓底高約3.8米，可用作寫字樓、樓上舖商店等。

全層樓面1.91萬呎　用作寫字樓、樓上舖

該行資本市場部資深董事黃國華表示，是次出售項目為區內罕有全層單位交吉放售，每平方呎意向價僅約6,600元，物業亦可分間單位出租或出售，投資自用皆宜。項目同時提供4個車位放售。

新都廣場全層連4個車位放售，市值1.28億元。

前主席梁偉成年半前墮樓身亡

資料顯示，上址業主為為允進有限公司，屬愛高集團（0328）旗下子公司，於2017年10月以逾1.05億元購入新都廣場11樓全層、並以619萬元購入4個車位，涉資逾1.11億元。若最新市值約1.28億元出售，業主將帳面獲利約1,700萬元或15%。

愛高集團在1968年成立，前主席兼行政總裁梁偉成2021年12月在公司「發跡地」、鰂魚湧仁孚工廈前公司廠房天台墮樓身亡。

已故愛高集團前主席兼行政總裁梁偉成。（愛高集團網站圖片）
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