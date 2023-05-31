狂劏20間籠屋　200呎僭建舊樓搶高45萬沽　料買家大裝修享5厘回報

早前一個位於旺角長旺道、被劏為20個籠屋的舊樓單位淪為銀主盤，並透過私人拍賣場推出，開價158萬元，物業最終吸引4組買家爭購，以203萬元沽出，搶高約28%。拍賣行發言人指，新買家料為投資者，預計將花費約30萬元重新整理單位，日後每月可收租約1萬元，估計租金回報達逾5厘。



上述單位為旺角長旺道17號長旺大廈低層連平台，實用面積僅約210平方呎，設有平台約100平方呎，交吉推出，開價158萬元，呎價低至7,524元。該單位吸引4組買家爭購，最終獲承價超過10口，以203萬元拍出，成交呎價約9,667元。

負責進行拍賣的環亞拍賣，其董事總經理區蘊聰指出，該物業市價約240萬至250萬元，是次成交價較預期低逾15%，不過由於新買家需要重新裝修及拆除籠屋間隔，仍屬合理水平。

料花費30萬大翻新 日後月租達1萬、回報逾5厘

區蘊聰又表示，上址新買家料為投資者，預計單位會用作收租用途。他指出，該單位需要大裝修，預計需花費約10萬元拆除目前的籠屋間隔，同時又需花費一筆約20萬元的裝修費，因此預算是次買家入市總成本高達逾230萬元。他料，單位完成裝修後，每月租金收入可達約1萬至1.2萬元，由於買入價較市價低，估計新買家可享回報約5厘至7厘。

↓長旺大廈低層連平台籠屋↓

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走廊極狹僅兩格階磚 籠屋採木趟門不透風

據了解，上述單位被屬劏為籠屋，現況相當惡劣，走廊空間極小、狹窄至只有兩個階磚位，走廊旁的位被劏成多個籠屋，並分為上下格，每個籠屋均採用木趟門設計，料不透風。單位洗手間衛生環境較差，洗手間內的牆身已出現剝落的情況。

平台被僭建為大房

上述籠屋單位由財務機構推出拍賣，單位現況殘舊，其平台被僭建成一間大房，整個單位設有兩間大房，兩間房共提供20個面積細小的籠屋。長旺大廈位於長旺道17號，地下為街市段。該廈早於1970年入伙，提供241伙，實用面積179至476平方呎。