今年首5個月樓花按揭僅556宗　按年挫八成　創近17年新低

據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年首5個月樓花按揭宗數為556宗，對比去年同期的2,606宗減少2,050宗或78.7%，創近17年的首5個月新低。



經絡按揭轉介研究部表示，今年首5個月現樓按揭宗數錄得32,045宗，對比去年同期的36,564宗減少4,519宗或12.4%，創近3年的首5個月新低；今年首5個月樓花按揭宗數則為556宗，對比去年同期的2,606宗減少2,050宗或78.7%，創近17年的首5個月新低。

今年現樓按揭、樓花按揭挫12%及78%

至於單位5月份表現，該月份現樓按揭宗數為7,805宗，較4月份的5,053宗增加2,752宗或54.5%，創9個月新高；而該月的樓花按揭宗數為116宗，較4月份的80宗大增36宗或45%，連升2個月並創4個月新高。

對比去年同期，2023年5月份現樓按揭宗數比去年同期5,781宗增加2,024宗或35%；該月的樓花按揭宗數比去年同期333宗則減少217宗或65.2%。

5月份現樓、樓花按揭上升 反映首季成交活躍

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，5月份現樓及樓花按揭數字有顯著上升，相信是反映首季成交活躍的情況，惟近月受市場氣氛及加息因素影響，市場購買力進一步放緩，樓市交投轉靜，料未來按揭宗數將有所回落。