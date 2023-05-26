息魔襲樓奴！　供樓利息飆逾1.2倍　貸款額500萬一年畀多9萬蚊息

本港自2022年9月起的加息周期以來，已累積四度「加P」，幅度達0.75厘，若以一年半前市場仍處於低息環境時作比較，市民供樓利息負擔大幅增加1.26倍。以貸款額100萬元計算，原先在低息環境時，實際息率低至1.44厘（H+1.3%），每月利息開支僅1,200元。不過目前P已升至5.75%，目前實際息率已升至封頂位，高達3.25%，每月利息開支飆升至2,709元，增幅高達1.26倍。若以貸款額500萬元計，全年計利息開支將由7.2萬元，增至16.25萬元，大幅增加9.05萬元。



去年初低息環境 實際息率僅1.44%

資料顯示，以貸款額100萬元計算，假設還款期為30年，採用H按Plan（H+1.3%），封頂息口為（P-5%）。在2022年1月初時，由於當時市場依然處於低息環境，當時香港銀行同業拆息（HIBOR）低至0.14%，反映當時實際息率僅1.44%，以貸款額100萬元計，每月利息開支僅1,200元。

不過在2022年9月23日香港銀行正式「加P」調高最優惠利率前，香港銀行同業拆息（HIBOR）已不斷抽升至超過2厘水平，因此上述原先採用H按Plan（H+1.3%）的人士，其實際利率已升至封頂息率2.5%（P-2.5%），當時其每月利息開支已升至2,084元，較低息環境時高出約74%，開始感受息魔威力。

4度加P令封頂息抽升 實際息率逾3厘

及後香港銀行正式「加P」調高最優惠利率，由5%增加至5.75%，四度「加P」合共0.75%，直接導致封頂息率（P-2.5%）進一步攀升，由2.5%增升至3.25%。以貸款額100萬元計，每月利息開支最終升至2,709元，較低息環境時大幅上升1.26倍。

近年息口大幅上升，市民每月供樓利息開支飆升超過1倍。（資料圖片）

經絡：對供樓人士是「陣痛期」 需食貴息

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，自去年9月份起累積4次「加P」共0.75厘，相信近2至3年入市買樓的市民會感到較大的供款壓力，需要硬食全數加幅，不過認為普遍買樓人士在首置時已通過「加3厘」的壓力測試，認為依然處於可負擔的水平。

曹德明又指，過去低息周期長達過10年，不少供樓人士也採用H按Plan，其供樓息口低至H加1.3的水平，不過隨香港銀行同業拆息（H）持續高企，相信息口難以重回低息環境。他預計，今年減息空間不大，對於供樓人士是「陣痛期」，需要食貴息，但預計快將見頂，息口有望在明年起開始減息。

供款升27% 利息上升銀行相應調低償還本金

不過若以每月供款計算（本金加利息開支），其增幅則相對溫和，升幅約27%。情況主要由於隨息口不斷上升，市民利息開支隨之上升，部份銀行會相應地向下調節償還的本金數目。

同樣以貸款額100萬元計算，假設還款期為30年，採用H按計劃（H+1.3%），並設封頂息率（P減2.5%）。原先在2022年1月初，當時實際息率為1.44厘，每月供款為3,422元。而目前在港銀四度加P後，最優惠利率P調升至5.75%，則實際息率已高達3.25厘（P-2.5%），而每月供款也升至4,352元，對比2022年1月初增加27%。

借500萬去少3次日本旅行

若果以貸款額500萬元計算，低息周期時每月供款為17,110元，累加4次P後則升至21,760元，每月畀貴4,650元，即一年畀多55,800元。以今年一月的資料，去年第4季港人訪日人均消費高達約1.6萬元，即一年畀多的供款5.58萬元，已足夠市民去3次日本旅行。