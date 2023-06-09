「新界王」劉皇發家族屯門地皮申建3幢洋房　合共近8000呎

北部都會區土地具發展潛力，在6月初連任鄉議局主席、「新界王」劉皇發兒子劉業強及相關家族成員，新近就屯門一幅康樂用途的地皮，向城規會申請發展3幢洋房。



上述洋房項目為屯門屯門市地段第550號，鄰近屯門高爾夫球中心、公眾康樂體育中心及屯門公眾騎術學校，附近屋苑則為兆山苑、蝴蝶邨及湖景邨。

地盤面積19,935平方呎，現為康樂用途，擬改劃為住宅（丙類）用途。項目擬以地積比率0.4倍，發展3幢樓高2層的洋房，落成後總樓面約7,958平方呎。另設一幢非住宅物業。

申請人公司4名董事均為發叔子女

申請人為宏皇有限公司（King Brave Limited），其公司董事包括劉業強、劉麗芬、劉麗華及劉玉蓮，四人均為人稱發叔的已故「新界王」劉皇發的子女。其中劉業強為現任新界鄉議局主席、香港立法會議員（鄉議局）、行政會議非官守成員。至於劉麗芬、劉麗華及劉玉蓮，三人均為劉皇發的女兒。

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曾作農業用途 20多年前停止運作

申請人指出，申請地點現時是一塊空置土地，之前曾用作農業用途，但經已於20多年前停止運作。考慮到規劃情況有所改變，以善用私人土地的資源增加房屋土地供應，並提供更優質的居住環境，申請人擬探究有效善用其「康樂」地帶的土地，擬議改劃申請地點為「住宅(丙類)」地帶作住宅發展，地積比最高為0.4倍及建築物高度最高為兩層。

曾獲批作度假營用途

資料顯示，申請地點或其部分，過去涉及1宗改劃土地用途申請，把申請地點由「綠化地帶」改劃為「康樂」地帶，以作度假營發展，該申請於2013年4月城規會部份批准。其後，申請人再遞交一宗度假營用途的規劃申請，並於2015年5月獲城規會批准。