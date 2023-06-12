NOVO LAND第2A期加推162伙　折實均價1.43萬　入場費336.09萬

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期上周六（10日）展開首輪銷售，以價單形式發售188伙，即日沽清。發展商昨日加推單第3號，涉及162伙，折實平均呎價為14,323元，涉及不少特色戶及高層單位，包括首次推出的13伙連平台特色戶。項目亦繼續收票，最快於本周末進行次輪銷售。



加推162伙 折實入場336.09萬元

該批162伙單位涵蓋開放式至三房，其中13伙開放式、16伙1房、118伙2房及15伙3房單位單位售價由395.4萬元至1,080.1萬元，折實呎價由15,094元至19,570元。以最多15%折扣優惠計算，折實售價由336.09萬元至918.08萬元，折實呎價由12,830元至16,580元。以定價計市值超過11億元。

當中，入場單位為Arreso第5座5樓E單位，實用面積238平方呎，屬開放式間隔，折實價為336.09萬元。

左起：新地雷霆、新地陳漢麟

新地雷霆：第三季有望推三盤應市

新地副董事總經理雷霆表示，第三季有望推售The YOHO Hub 第C期、啓德天璽·海及天水圍天榮站項目。

至於，第2A期首輪銷售方面，新地代理總經理陳漢麟表示，首輪銷售共有兩組大手客。其中，一組大手客購入三個單位，包括爲1伙一房單位及2伙開放式單位，斥資超過1,130萬元；另一組大手客購入2伙兩房單位，斥資超過1,270萬元。