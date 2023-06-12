周末錄210宗新盤成交　按周升14倍　NOVO LAND第2A期佔近九成

周末再有大型新盤推售，帶動周末新盤成交量向上。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（10至11日）兩日錄得約210宗一手成交，與對上一周的15宗成交，按周上升14倍。其中，屯門NOVO LAND第2A期單日沽188伙，佔近九成。



NOVO LAND第2A期單日沽188伙

當中，新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期上周六展開首輪銷售，以價單形式發售188伙，獲即日沽清。有大手買家購入三個單位，包括爲1伙一房單位及2伙開放式單位，斥資超過1,130萬元；另一組大手買家購入2伙兩房單位，斥資超過1,270萬元。發展商昨日加推單第3號，涉及162伙，預告最快於本周末進行次輪銷售。

元朗雨後單日沽4伙 吸金逾2300萬元

另外，星星地產（1560）元朗宏業西街新盤雨後上周六單日沽4伙，套現逾2,300萬元，售出單位涵蓋開放式至兩房單位，成交價由440.94萬元至730.78萬元，成交呎價由15,051元至16,218元。當中，最貴一伙為12樓A單位，實用面積454平方呎，兩房間隔，以730.78萬元沽出，成交呎價為16,096元。

由會德豐、信置（0083）、嘉華（0173）、爪哇控股（0251）等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙過去周未沽4伙，吸金8,407.9萬元。其中，維港滙II連沽3伙，成交價由1,487.2萬元至2,306.7萬元，呎價由24,581元至31,130元。

至於九龍建業（0034）將軍澳新盤海茵莊園周末亦沽2伙，套現1178.3萬元，同屬一房間隔。成交價由564.3萬元至614萬元，成交呎價由18,810元至19,128元。