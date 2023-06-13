青衣換樓客單日睇樓12間　扑槌620萬入市明翹匯　兩房戶3年升20萬

入伙不足兩年的半新盤青衣明翹匯，新近錄得首宗兩房單位二手買賣成交。該屋苑一伙兩房戶過去9個月累積劈價20%，新近以619.8萬元易手。單位新買家為換樓客，上周沽出同區物業後，在過去的周六單日一口氣於同區3個屋苑睇樓，合共多達13個單位，最終成功入市。



去年10月叫價788萬 近月劈價至630萬

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，上述成交為青衣明翹匯2座低層E室，實用面積417平方呎，業主於去年10月以788萬元放盤，今年數度降價，最近再由688萬元減至630萬元，即吸引大量客人睇樓及還價。其中一名準買家見狀不敢怠慢，誠意相約業主到鄰近餐廳傾談，業主隨即熱情款待買家到家中洽談。

↓明翹匯2座低層E室↓

單日連環睇樓明翹匯、盈翠半島、曉峰園

買家最初還價610萬元，及後業主離港，授權父母處理買賣事宜，由於業主3年前買入價約600萬元，計及使費已無減價空間，最後買家追價9.8萬元，以619.8萬元承接，折合呎價14,863元。

許偉業指，買家為換樓客，為家人換樓升級，上星期賣出同區物業後，周六一口氣視察明翹匯8個單位，盈翠半島1個單位及曉峰園4個單位，最終決定購上址。原業主於2019年11月599.8萬元一手買入，持貨3年多，帳面獲利20萬元離場。