大圍薈蕎地下複式戶950萬沽　3年半狂蝕43%　近一年百分百蝕讓

大圍半新盤薈蕎近年頻頻錄得蝕讓個案。該屋苑一伙地下複式戶以950萬元沽出，較三年半前買入價帳面狂蝕約710萬元，蝕讓高達43%，為屋苑歷來最大蝕幅個案。若計及其他使費，實蝕金額高達逾780萬元，足夠買入同區沙田第一城的單位。



代理消息透露，上述蝕讓個案為薈蕎2翼地下複式戶，屬地下複式連花園大宅，實用面積798平方呎，採兩房一套間隔，另設花園479平方呎，市傳該單位新近以950萬元沽出，成交呎價11,905元。

2019年底買入價近1660萬

原業主於2019年12月以1,659.8萬元買入上述單位，當時成交呎價約20,773元，持貨三年半，帳面勁蝕709.8萬元或43%。若計及買入時的稅款62.24萬元，以及賣出時佣金支出9.5萬元，實蝕金額高達約781.54萬元。

↓薈蕎2翼地下複式戶↓

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原業主為90後 早前曾推拍開價1300萬

據了解，該單位原業主為一名90後人士，於3年至4年前以進取價入市。該單位在3月份曾透過拍賣行推出，開價1,300萬元，不過未獲承接。

薈蕎近一年11宗買賣 全數見紅

資料顯示，撇除上述最新成交個案，自去年6月份起、過去一年薈蕎已錄得11宗二手買賣個案，全部均需要帳面蝕讓，蝕幅高達5至23%。