中原：持貨5年內轉售蝕讓比例65%　呢個市區屋苑每兩宗、即蝕一單

大型屋苑蝕讓個案有增無減。據中原最新研究報告，今年首5個月全港117個大型屋苑中，持貨5年或以下轉售蝕讓比例達65.2%，較去年下半年急增10.9個百分點。至於按十大屋苑計，今年首5個月美孚新邨蝕讓比例高達23.9%，冠絕全港十個指標屋苑；而全港蝕讓比例最高為九龍灣得寶花園，蝕讓比例高達45.8%，即大約平均每兩宗二手買賣個案，就有一宗需要蝕讓。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，選取2022年7月1日至2023年5月31日期間，已知上手成交價的117個大型屋苑二手買賣合約登記統計。2023年首五個月大型屋苑的轉售帳面蝕讓比例上升至逾一成，錄10.2%，較2022年下半年的8.1%，增加2.1個百分點，但平均蝕讓幅度與去年下半年相若，仍維持8%水平。

整體蝕讓比例升至10.2% 平均蝕幅維持8%

當中原業主於2018至2022年間購入（持貨5年或以下）的蝕讓比例最明顯，達65.2%，較去年下半年急增10.9個百分點，而蝕讓幅度則保持9%。去年樓價下跌約一成半，今年樓市復甦，樓價回升，相信有部份業主趁機出貨減持物業所致。

（中原資料）

港島蝕讓幅度11% 高於九龍、新界東及西

分區方面，港島的轉售帳面蝕讓比例升幅及平均蝕讓幅度均是四區之中最大。今年首五個月港島蝕讓比例上升至10.5%，較去年下半年增加5.4個百分點，蝕讓幅度為11%。九龍的蝕讓比例錄10.7%，增加1.3個百分點及蝕讓幅度9%。

新界西的蝕讓比例錄10.0%，增加2.9個百分點及蝕讓幅度8%。新界東的蝕讓比例錄9.5%，減少0.1個百分點及蝕讓幅度7%。

（中原資料）

太古城、嘉湖、第一城、海怡蝕讓比例逾一成

在十大屋苑中，2023年首五個月美孚新邨的轉售帳面蝕讓比例超過兩成，比例升幅亦最顯著，錄23.9%，較去年下半年增加16.1個百分點，平均蝕讓幅度為11%。太古城蝕讓比例錄15.5%，增加4個百分點，蝕讓幅度11%。

蝕讓比例逾一成的還有：嘉湖山莊蝕讓比例錄11.9%，增加7.8個百分點，蝕讓幅度8%。沙田第一城蝕讓比例錄11.9%，下降4.6個百分點，蝕讓幅度8%。海怡半島蝕讓比例錄10.0%，上升7.8個百分點，蝕讓幅度8%。

（中原資料）

得寶花園蝕讓比例45.8% 冠絕全港

今年首五個月部份成份屋苑的轉售帳面蝕讓比例高達四成以上。得寶花園蝕讓比例錄45.8%，較去年下半年大幅上升26.8個百分點，蝕讓幅度為10%。蝶翠峰蝕讓比例錄42.9%，增加22.9個百分點，蝕讓幅度8%。嵐山蝕讓比例錄41.7%，增加20.3個百分點，蝕讓幅度5%。

另外，有部份屋苑2022年下半年並沒有蝕讓個案，但2023年卻出現蝕讓宗數，包括藍灣半島（蝕讓比例10.9%）、上水中心（30.0%）、海典灣（14.3%）及浪翠園（29.6%）。