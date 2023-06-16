上年整體商廈租值跌穿2013年水平　長江中心、ifc、ICC三年挫兩成

寫字樓市況持續走下坡。據代理研究報告，自2019年高位起，截至2022年頂級寫字樓租值已連跌3年，累積回落23.7%，無論整體寫字樓、頂級或甲級商廈，三個等級的寫字樓，其差餉租值全部均跌破2013年水平。至於由大型發展商持有的核心區超級甲廈，其租值水平也難逃跌勢，如中環長江中心、國際金融中心ifc及九龍站環球貿易廣場ICC，在2019年至2022年期間，租值均挫逾兩成。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，香港整體寫字樓租值於2013年至2016年持續向升，並在2019年高位回落。在33個指標寫字樓中，有24幢2022年的租值更低於2013年水平，所佔比例為72.7%。

報告中選取33個頂級及甲級指標寫字樓的差餉租值統計，2013年至2019年整體寫字樓租值6年間累升25.1%，當中頂級寫字樓升27.5%，甲級寫字樓升21.7%。其後整體租值由2019年的高位回落，連跌3年累跌23.7%，其中頂級跌21.8%，甲級跌26.7%。

長江中心、IFC、ICC租值近三年跌逾2成

大型發展商旗下核心區寫字樓的租值也跟隨大市回落。報告指出，長實（1113）旗下中環長江集團中心，在2013年至2019年期間，租值升幅跑贏其他同類物業，升42.5%，不過近3年累跌25.3%，該廈2022年租值比2013年高出6.5%。

至於新地（0016）等旗下中環國際金融中心ifc及九龍站環球貿易廣場ICC，在2013年至2019年租值升幅達30%以上，惟近3年同樣跌逾20%。兩幢商廈2022年租值仍高於2013年水平，分別高5.6%及5.0%。

不過核心區商業區亦有頂級甲廈跌穿2013年水平。如中環置地廣場2013年至2019年租值僅升7.3%，惟近3年卻跌19.6%，導致2022年租值比2013年低逾一成，跌13.8%。

中環甲廈2019年後跌近3成

按各區甲廈計，2022年全部6個分區差餉租值同樣跌穿2013年水平。在2013年至2019年升幅最大為中環，升32.5%，其後3年跌幅亦是最大，跌28.8%。

此外，尖沙咀西部2022年的租值亦比2013年跌少於一成，僅跌6.9%。其餘4區跌幅皆超過一成，灣仔跌10.9%，尖東跌12.0%，上環跌13.4%，金鐘跌14.6%。

26個甲廈租值比2013年跌超10%

2022年26個甲級指標寫字樓的差餉租值比2013年跌10.8%。其中港島2013年至2019年曾升23.3%，其後3年卻跌27.7%，所以2022年租值比2013年低10.9%。而九龍租值的升跌幅相對較小，早前6年升15.5%，近3年跌22.4%，2022年租值比2013年低10.4%。