沙田區租務成交升1倍　內地生17萬預繳一年租偉華中心兩房｜多相

沙田市中心區本月錄得超過40宗租務成交，較上月同期上升1倍。區內連錄多宗內地學生來港租樓個案。有區內代理表示，目前沙田區租金情況尚算合理，惟預計7月底至8月的時間屬內地生來港租樓的高峰期，不排除屆時租金會被搶高兩成。



美聯物業分行助理營業董事陳國良表示，是次租賃成交為偉華中心2座低層A室，實用面積358平方呎，原則屬兩房間隔，單位當日上午以1.5萬元放盤，下午即獲洽購，經雙方議價後業主同意減租600元至14,400租出，平均呎租40元。

新租客為內地學生，趁假期親身來港睇樓，以預繳全年租金的形式租用單位，以一年計總租金共17.28萬元。據知， 業主為長線投資客，則於2023年以403萬購入單位，並進行全屋全新裝修，是次租出單位可享約4.3厘租金回報。

↓↓偉華中心2座低層A室↓↓

沙田中心東寧大廈

另外沙田中心東寧大廈高層D室，實用面積378平方呎，屬於原則兩房間隔，同時配備基本家電。單位獲3名內地生以15.5萬元即睇即租，呎租41.1元。據了解，原業主於2010年以272.8萬購入，是次租出單位可享約6.8厘租金回報。