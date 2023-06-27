高位接火捧｜屯門啟豐園兩房5年貶值16%　原業主帳蝕80萬離場

近日市場出現不少蝕讓盤。屯門啟豐園一伙兩房戶新近以420萬元易手，原業主於2018年以500萬元入手上述單位，持貨5年，帳面蝕80萬元離場。



中原地產資深分區營業經理陳智生表示，上述成交單位為啟豐園3座中層E室，實用面積326平方呎，屬兩房間隔。該單位放盤短短兩星期，由原先叫價450萬元減價至420萬元沽出，減幅近7%，折實呎價12,883元。

2018年買入價500萬

新買家為同區首置上車客，原先與家人同住，見上述單位價格合適，附有新淨裝修，可以節省裝修費及時間，故買入上述單位自住。

屯門啟豐園。（資料圖片）

據了解，原業主於2018年中以500萬元買入上述單位，持貨5年，帳面蝕約80萬元離場，單位期內貶值16%。如原業主以上述單位作自住之用，加上買樓當時的稅項，以及是次交易佣金，實際虧損將遠超80萬元。

原業主高位接貨低位沽出 代理︰未見有大幅度減價

陳智生指出，上述單位成交貼近市價及估價，未見有大幅度減價出現。翻查相關估價資料顯示指，上述單位目前估價範圍為370萬元至414萬元，上次最高位要追溯到2018年的8月，當時估價為473萬元，反映原業主可謂「高位接貨，低位沽出」。