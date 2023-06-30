錯失良機｜升值兩球冇賣　瓊山苑業主455萬急沽三房　7年平手離場

樓市過去多年錄得明顯升幅，惟不是每位業主能把握時機沽貨。牛池灣居屋瓊山苑3房單位新近以455萬元成交，較2016年買入價僅微升5.3%。值得留意，上述瓊山苑三房戶在2018年7月時，其估價高達600萬元，而業主亦曾在2020年以650萬元放盤，不過一直未能於高位沽貨，最終在市況低迷下只能以接近買入價的價錢沽貨。



富誠地產高級物業顧問冼俊彥表示，是次成交單位為牛池灣居屋瓊山苑A座低層5室，實用面積為548平方呎，採三房間隔，向西南望城市景，新近以自由市場455萬元成交，折合實用呎價8,302元。

2020年放盤叫價650萬 一直無人問津

單位早於2020年以650萬元放盤，但無人問津。到2023年再減至505萬元放盤，經一次睇樓後，新買家鋤價50萬元或9%至455萬元，原業主立即沽貨離場，持貨7年帳面賺23萬元，期內單位升值5.3%。

↓瓊山苑A座低層5室↓

同類三房戶自由市場叫價488萬起

據悉，新買家為外區首置家庭客，見單位價格實在便宜、議價空間大、附有靚裝修，故買入上述單位自住。

冼俊彥表示，是次成交屬「驚喜價」，瓊山苑目前兩房自由市場叫398萬元起，而三房單位自由市場放盤則由488萬元起。

瓊山苑（資料圖片）

估價曾升近兩球 最終近乎平手離場

冼俊彥表示，原業主因睇淡後市，故急於以低市價沽貨離場，帳面賺23萬元。若計及是次交易兩次交易佣金，以及買入印花稅後，實際微賺約2萬元，加上樓契轉讓等律師費用，可以說是平手離場。

值得留意，原業主於2016年2月以432萬元買入單位，而估價高位為2018年7月的600萬元，可見原業主持貨兩年曾升近「兩球」，不過當時在樓價高位未有離場。