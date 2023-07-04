公屋富戶｜將軍澳景林邨兩房258萬沽　持貨22年帳面勁升12倍

二手蝕讓盤不斷，但無阻二手公屋市場成交繼續「大賺」。將軍澳景林邨一伙兩房戶新近以未補地價258萬元易手，原業主持貨22年，大賺約239萬元，期內升值12倍。



中原地產第二分行分行經理關偉豪表示，是次成交單位為將軍澳公屋景林邨3座中層13室，實用面積447平方呎，屬兩房間隔，單位座向南方。上述單位於去年8月以388萬元放盤，因應市況減價至288萬元成交，平均實用呎價5,772元。

新買家為外區上車客，原居於住觀塘，希望以360萬至370萬元買入單位上車，見上述單位議價空間大，將軍澳交通方便，單位企理，不用重新裝修，故買入上述單位自住。

據了解，原業主於2001年6月以未補地價19.32萬元買入上述單位自住，持貨22年，帳面大賺238.68萬元離場，單位期內升值逾12倍。

較同類型單位高位回落26%

關偉豪表示，上述成交單位屬貼市價成交，今年6月同屋苑錄得4宗綠表成交，平均實用呎價5,545元，同類型單位前兩年成交價落在350萬至360萬元，可見高位回落26%。據了解，原業主已換區置業，上述單位已經丟空，故沽出單位套現。