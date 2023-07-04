億京元朗橋頭圍4S汽車城　申建5幢摩天大廈涉1850伙

政府致力拓展北部都會區，發展商積極部署區內土地儲備。億京旗下用作4S汽車城（4S City）的元朗橋頭圍土地，新近向城規會遞交住宅發展方案，擬放寬地積比率以興建5幢樓高47層的住宅大廈，設1,850伙，項目同時提供設一幢零售建築物。整個發展項目總樓面涉及約116萬平方呎。



城規會文件顯示，上述地皮為元朗橋頭圍丈量約份第127約地段第361號多個地段和毗連政府土地，鄰近港鐵天水圍站及屏欣苑，佔地約16.57萬平方呎。 項目擬略為放寬地積比率限制，以總發展地積比率7倍作發展住宅及商業，提供5幢樓高47層高（另設2層地庫及1層轉換層）的大廈，建築物高度為主水平基準上160米。商業部分方面，項目設一幢7層高零售建築物。

據了解，上址在去年8月獲屋宇署批准興建4幢住宅大廈，以及1幢零售設施建築，提供1,352伙。反映最新發展方案，於放寬地積比率後，伙數將會大增498伙或37%。

申請人認為，上述方案為回應公眾對增加住宅單位的訴求，以及配合北部都會區發展策略為洪水橋/厦村新發展區帶來的經濟機遇，又指擬議方案已檢討並優化申請地點的住宅單位供應。