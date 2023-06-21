新地屯門車廠擬建3幢商廈　涉逾200萬呎　規劃署不反對

新地（0016）在2022年3月份就鄰近港鐵屯門站、現為九巴屯門車廠連鄰近土地，向城規會申請重建3幢寫字樓，提供總樓面超過200萬平方呎。整個項目規模與中環國際金融中心二期相若。規劃署文件顯示，署方原則上不反對有關申請，料可獲通過，該發展方案將於本周五（23日）由城規會審議。



上述申請地點為屯門市地段第79、80、81號和毗連政府土地，地盤面積約400,751平方呎，當中約181,721平方呎為政府土地。地盤現時為巴士廠、貨倉、嘉栢中心，橫跨建泰街、建豐街、震寰路、河田街等。

地盤位於港鐵屯門站的西北面，與港鐵站僅一河之隔，周邊有不少工大廈，同時也鄰近大型屋苑大興花園，以及兩間酒店，包括香港屯門貝爾特酒店及悅品度假酒店。

+ 2

與港鐵站一河之隔、鄰近大興花園

目前該地盤屬「綜合發展區(1)」、「綜合發展區(2)」地帶，擬改劃為「商業(2)」地帶，計劃以地積比率9.5倍發展，興建3幢樓高27至32層寫字樓，涉及總樓面超過208.07萬平方呎。其中兩幢寫字樓高度不多於主水平基準上140米，餘下一幢則不多於120米。另據項目圖則等資料，大廈地下、一樓至三樓為零售商場，而樓上則為寫字樓用途。地庫一至三層為停車場，將提供922個車位。

+ 2

城規會資料顯示，申請人已擁有屯門市地段第80及81號的業權，可令發展及早分階段落成。而翻查新地年報，該集團已持有屯門市地段第80號的70%業權，預計上述申請與新地有關。

事實上，新地在屯門站一帶早已有大型項目，如2013年起入伙的屯門站上蓋大型住宅項目瓏門，由該集團夥拍港鐵發展，提供7幢樓高38至44層的住宅大廈。至於屯門站旁大型商場V city亦由新地持有，商場樓高3層，提供樓面約30萬平方呎。