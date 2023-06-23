億京財團九展重建項目　獲批建4幢商廈　樓面涉近177萬呎

億京發展等財團在2021年中以約100億元，向合和實業買入九龍灣國際展貿中心（九展），早前向城規會申請重建為商廈項目。屋宇署於4月份批出項目的建築圖則，項目將建4幢16層高商業物業，另設3層地庫及3層基座，總樓面共176.78萬平方呎。



九展於1995年竣工，至今落成不足30年，該項目總樓面高達176萬平方呎，用作寫字樓及活動場地，過去不少舉辦大型活動，當中包括在2009年東亞運動會舉行女子英式桌球賽事。而在近年則不時成為演唱會場地，包括舉辦人氣組合MIRROR、男歌手張天賦（MC）的演唱會。

1995年落成 舉辦多項大型活動

至於項目租戶方面，其最知名為租客為電視台ViuTV，佔用整個項目約7萬平方呎樓面，當中有一半樓面位於商場E-Max區域，以作影視製作工作室。

九展內提供表演場地、食肆、及寫字樓等。（九龍灣國際展貿中心Facebook相片）

早前擬建3幢商廈 建築圖則涉4幢

上述新批出的建築圖則，與早前發展商向城規會遞交的發展方案未盡相同。據舊方案資料，上述申請地盤面積約239,826平方呎，擬以地積比率約7.4倍發展，以興建3幢樓高23層至25層、主水平基準上135米至140米的商廈，總樓面面積約1,774,715平方呎。其中1座、2座物業為相連商廈，與3座商廈提供不少於30米的樓宇間距。

3幢商業大廈設有一層平台花園、3層作為工業展覽及商業零售用途的平台層、另設兩層地下層，作為停車場及機電設施。根據申請地點的地契，與展覽／與貿易有關用途的總樓面面積須不少於121,474平方呎。整個項目提供664個車位。

↓早前城規會發展方案↓

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億京等財團兩年半前100億買入

資料顯示，九龍灣國際展貿中心（E-MAX）原由合和實業持有，為綜合式物業，於2019年推出市場放售，估值高達150億元，項目最終在2021年6月份由億京發展等財團以約100億元購入，每呎樓面約5,600元。現時九展內有表演場地、戲院、食肆、寫字樓及停車場等，ViuTV影視製作工作室亦設於九展內。