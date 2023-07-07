元朗十八鄉路地申建943伙　近15年用作棕地、學校用途未曾實現

有財團就元朗十八鄉路一幅用作棕地約15年的「政府、機構或社區」地皮，向城規會申請改劃為住宅（甲類）用途，以興建943伙。



上述項目位於元朗十八鄉路丈量約份第120約多個地段和毗連政府土地，現為政府、機構或社區用途，鄰元朗公園、元朗劇場，周邊屋苑包括瑧頤、溱柏、翹翠峰、柏麗豪園。地盤面積約65,231平方呎，當中政府土地佔約8,009平方呎。

項目擬以地積比率6.5倍發展兩幢住宅大廈及一幢提供社福設施的建築物，落成後住宅樓面約391,386平方呎，提供943伙，料可容納2,640人。

設幼兒中心、長者日間護理中心

至於非住宅部份則約32,616平方呎，除提供商店及服務設施配套外，亦會提供社會福利設施，用作幼兒中心服務（150個服務名額）及長者日間護理中心（60個服務名額）。另項目提供約197個車位。

+ 1

08年被改劃GIC用途 學校用途近15年未實現

申請人指出，上述申請地點坐落於元朗新市鎮的南部，附近有多個已計劃的高密度住宅發展項目，可見所在的社區正迅速轉型為一個優質的住宅社區。又指申請地點雖本身屬「住宅（甲類）」地帶，但在2008年被改劃為「政府、機構或社區」（GIC）規劃作學校用途。唯學校用途在過去的15年間從未實現，用地只一直作臨時的棕地用途。

鑑於元朗區議會地區內現有和推算的小學和中學學位供應過剩，元朗有大量的空置校舍，以及區內有多個未被實現的「政府、機構或社區」用地，申請人希望透過是次規劃申請重新審視申請地點的長遠規劃用途，充份利用土地資源作房屋供應，與附近眾發展產生協同作用。