高位接火棒｜得寶花園一房416萬沽　3年帳蝕64萬　估價高峰近五球

二手樓市交投放緩，更有不少蝕讓盤推出市場。牛頭角得寶花園中層一房戶，新近以416萬元成交，原業主持貨3年，帳面蝕64萬元離場。新買家見單位新淨，故買入單位自用。



利嘉閣地產高級聯席董事莊雅琁表示，是次成交為牛頭角得寶花園D座中層3室，實用面積為282平方呎，屬一房間隔，望開揚城市景。原業主因換樓，故於一個月前放盤，當時開價為440萬元，後經議價後，減至416萬元易手，折合呎價約14,752元。新買家為外區上車客，因單位附有3年新裝修，佈置新淨，故買入單位自用。

2020年5月買入價480萬

據悉，原業主於2020年5月以約480萬元購入，持貨逾3年，帳面虧損64萬元或13%離場。

↓牛頭角得寶花園D座中層3室↓

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高峰期估價近五球 及後一直下滑跌穿400萬

翻查網上估價資料，上述單位目前估價範圍為385萬元至431萬元，是次成交價屬估價範圍內。

不過該單位估價最高位為2018年7月的496萬元，原業主買入單位時估價為482萬元，屬市價買入，惟上述單位估價在原業主買入單位後4年完全沒有升幅，直至2022年，估價更「直插」至最低位393萬元。儘管今年初出現樓市「小陽春」，但近月跌幅已經全數抵銷升幅，原業主算是高位接火棒、低價沽貨。