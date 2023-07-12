大圍半新盤薈蕎再現大蝕讓！　兩房銀主盤639萬沽、帳面貶值近30%

大圍半新盤薈蕎再錄得一宗大幅蝕讓個案，屋苑一伙兩房戶淪為銀主盤，以639萬元沽出，較2018年4月份買入價899萬元，帳面貶值約260萬元，大幅蒸發約29%。



中原地產分行高級資深分區營業經理敖國偉表示，薈蕎錄得本月首宗成交，單位為2翼中層B1室，實用面積425平方呎，採兩房間隔，以銀主盤形式放盤，叫價約680萬元，日前以639萬元將單位沽出，成交呎價15,035元。

2018年5月買入價899萬

敖國偉指，新買家為上車客，見單位樓齡較新，單位間隔合用，即把握機會入市單位自住，原業主於2018年5月以899萬元買入單位，持貨5年，賬面蝕讓260萬元，單位期內貶值約29%。

至少6次抵押借財仔 老友記信貸借47萬

翻查資料，上述薈蕎兩房銀主盤為多按盤，涉及6次抵押貸款紀錄，全部均為財務公司，個別涉及2按、3按，甚至為4按。其中一宗貸款涉及47萬元，涉及財務公司為老友記信貸有限公司（BUDDY FINANCE LIMITED）。據了解，上述單位原業主為一名投資者，單位用作投資用途，曾作出租。

大圍薈蕎。（薈蕎網站）

樓上、樓下單位買入價平逾70萬

上述單位大幅度貶值，估計與5年前高價入市有關。該單位2018年5月買入價為899萬元，不過在2018年4月份，其樓上及樓下、面積相同的B1室，成交價只是824.1萬及816.5萬元，反映原業主在發展商加價後才高追入市。

薈蕎地下複式戶上月勁蝕43%易手

事實上，大圍薈蕎上月中才錄得一宗大幅蝕讓個案，該屋苑一伙2翼地下複式戶以950萬元沽出，較2019年12月、即三年半前買入價1,659.8萬元，帳面狂蝕約710萬元，蝕讓高達43%，為屋苑歷來最大蝕幅個案。

↓薈蕎2翼地下複式戶↓

+ 19