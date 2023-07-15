驚聞巨額撻訂急需重振軍心　盡快公佈巨企落地消息、投資移民計劃

日前驚聞半山波老道超級豪宅項目撻訂，這個矚目的交易原本成交價為207.7億港元，外資買家在短短10個月內投資損失20.8億港元，虧損金額如此巨大，震撼了整個市場。這次撻訂事件相信仍會發酵一段時間，有人認為此乃個別事件，樓市仍然穩健，筆者卻覺得是冰山一角，樓市暗藏的危機開始浮現，這個預測是我不想見到的，但卻無奈地偏偏估中了。



香港的住宅市場向來以穩健見稱，即使打壓樓市的「3D辣招」實施了13年，引致樓宇交易量比30年前少了一半，大衆仍然少有異議。於是由於樓市長期被捆綁，在成交稀疏的情況下，樓價的跌幅也就較難察覺，縱然已是嚴重內傷，外表看起來仍然沒有大礙。不過，撇開樓價升跌因素，筆者還想提醒大家，樓市成交量長期萎縮，不但影響市民改善居住環境，更嚴重的是阻礙各個行業的經濟流通，直接拖低香港整體GDP增長。

再說工商舖市場，早幾年已出現蕭條景象，如今連我們認為穩定的住宅市場也開始動搖起來，還有什麼可以解釋不是跌浪來臨？如果說銀行的存款高達16萬億元，隨時動一動就可以撐住樓市，那可能會是一廂情願的看法，香港銀行的資金長期都是滿滿的，但是這些錢有多少會投進物業市場呢？就如億萬富豪的巨額存款一樣，他們永遠只是在花上面那幾張金牛，極少數富豪的個別消費，是不可能帶動整體經濟市場的。

市場嚴峻 恐火燒連環船

港府終於聽到市場的呼聲，上星期金管局宣布放寬首次置業人士的按揭成數，讓1,500萬以內物業可借7成按揭，同時也放寬商業物業的借貸從5成到6成。這是非常好的惠民政策，對岌岌可危的物業市場起了支撐作用，讓中小企業暫時可以舒緩一口氣。

樓市是香港經濟指標舉足輕重的一環，雖然在通關復常後迎來了經濟局部復甦，但如今整體外貿進出口以及消費市場後勁不足，促使經濟全面復甦的美好願景瞬間落空，樓市更是前景暗淡，成交量已經重回沙士肆虐時期。既然目前樓市下跌已成定局，希望樓價一步一步下調，不要讓其斷崖式下墜，這樣才不會對香港金融體系造成嚴重影響。

聽聞銀行將於短期內停止「還息不還本」措施，即是以後需要開始還本，以目前供樓利率高達6厘至7厘的情況下，中小企業負擔變得越來越重，這有可能導致他們無能力供樓，繼而出現斷供潮。結果是銀主盤大量充斥市場，樓市急速下挫，反過來衝擊香港銀行體系，所謂「火燒連環船」，經濟一環扣一環，最後引致金融危機再現，經濟嚴重衰退陷入谷底。

在這個極其嚴峻的非常時期，當局必須採取緊急救市措施，積極引進大型企業及吸引更多資金進港，盡快落實及公布巨企落地消息，同時也需立即宣布投資移民計劃內容，馬上讓世界各地人士申請，籍此穩定市場，重振軍心。也期盼金管局指示銀行再延長「還息不還本」的政策至少半年至一年，以協助有需要的業主或中小企業重整旗鼓，千萬別讓中小企業的資金鏈斷裂，伸出援手幫助他們暫時渡過難關。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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